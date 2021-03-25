В Самаре "Маяк" справил день рождения со ста тысячами гостей

"Маяк" отпраздновал день рождения зажигательным сетом

В Самаре состоялось день рождения радио "Маяк", которое вновь, даже в условиях пандемийной реальности, стало одним из самых знаковых событий в жизни региона. Зажигательный диджей-сет транслировали в группе ГТРК "Самара", где его посмотрели более 100 тысяч человек.

- Вы правильно выбрали формат, выбрали то, что интересует аудиторию, у вас правильные ведущие - это тоже очень важно, которые умеют зажигать, умеют привлечь аудиторию. Огромные слова благодарности, и еще раз всех нас поздравляю с этим замечательным праздником! 11 - это уже серьезная дата, - поздравил самарскую команду председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Рифат Сабитов.

Также прямо во время трансляции праздника компания получила специальный приз конкурса "Голоса Победы".

- Спасибо огромное, конечно, всему коллективу и нашим замечательным радиослушателям и телезрителям, которые приняли в этом проекте самое активное участие, и он состоялся только благодаря тому, что они были неравнодушны и откликнулись на наш призыв, спели замечательные песни, - подчеркнула директор ГТРК "Самара" Елена Крылова.

Но космический праздник не заканчивается. Ракета, которая благодаря ведущим «Маяка» отправилась покорять эфирное пространство, совершит посадку 12 апреля - в телеэфире во время Всероссийского марафона в честь юбилея покорения космоса человеком, который объединит 2 десятка городов страны.