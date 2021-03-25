"Данон" инвестирует до 4 млрд рублей в новое производство в Самаре

Новый проект компании Самара Inno HUB предполагает инвестиции до 4 миллиардов рублей

Компания "Данон" развивает производство в Самарской области при поддержке местного правительства. Новый проект предполагает инвестиции в размере до 4 млрд рублей, монтаж четырех новых фасовочных линий, строительство нового склада с увеличением грузооборота до 800 тонн продукции в сутки.

- Значительные объемы инвестиций, расширение производства и внедрение инновационных технологий означают, что компании «Данон» комфортно работать в нашем регионе, руководство предприятия одобряет курс, выбранный командой губернатора Дмитрия Азарова по взаимодействию с инвесторами и комплексной, всесторонней поддержке частного бизнеса, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Компания уже инвестировала в свои производства в регионе 3,5 млрд рублей, стабильно работает и развивается, предоставляет новые рабочие места. Руководство предприятия уже рассказало, что благоприятный инвестиционный климат региона уже стал определяющим фактором в выборе места размещения нового хаба.

- Важным критерием было и географическое положение региона, которое позволяет нам поставлять продукцию самарского завода по всей территории Российской Федерации, а также в другие страны, - рассказывает региональный вице-президент по корпоративным отношениям в России и СНГ Данон Марина Балабанова.

Сейчас инновационный хаб уже почти достроен, возведен склад на 1800 палето-мест, смонтированы четыре линии для фасовки, две уже работают. В итоге вырастут мощности производства и, как следствие, налоговые поступления в бюджет. В соответствии с прогнозом, до 2026 года они составят 1,5 миллиарда рублей.