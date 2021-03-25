Самоизоляцию для граждан старше 65 лет продлили в Самарской области

Самоизоляцию пенсионерам продлили, но в магазины ходить разрешают Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продлили ограничения для пожилых граждан, действующие в регионе из-за коронавируса.

Как сказано в постановлении губернатора, пенсионеры старше 65 лет обязаны находиться на самоизоляции еще как минимум до 31 марта. На улицу при этом им можно выходить, чтобы дойти до магазина или поликлиники, а также при необходимости погулять со своими питомцами.

В регионе также сохраняется масочный режим, а подросткам нельзя посещать торговые центры без сопровождения взрослых.

За последние сутки в регионе нашли 200 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 12 заболевших.