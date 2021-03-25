В общественном транспорте Самары выявили сбой при оплате картами МИР

Пассажиры сообщают о проблемах при оплате картами системы МИР Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25 марта 2021 года в Самаре выявили сбой при оплате проезда в общественном транспорте банковскими картами МИР. Об этом сообщил департамент транспорта со ссылкой на оператора.

- Выявлен сбой при приеме банковских карт системы МИР в общественном транспорте по независящим от оператора причинам, - сообщили в дептрансе.

Местные жители подтвердили, что проблема на самом деле есть. Так, по словам пассажиров, оплатить проезд с первого раза не получились в автобусах № 66 и №70. Некоторые сообщили, что терминал сначала выдал информацию, что банк «неизвестен», а при повторном прикладывании к терминалу пассажиру сообщили, что его карта в стоп-листе.