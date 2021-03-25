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Коронавирус Covid-1925 марта 2021 13:08

Подросткам продлили запрет на посещение ТЦ без взрослых в Самарской области

Ограничения, введенные из-за коронавируса, пока не снимают
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В торговые центры подростки одни ходить по-прежнему не могут

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области продлили запрет на посещение подростками торговых центров без сопровождения родителей.

Как говорится в постановлении губернатора, запрет, действующий в регионе из-за коронавируса, продлен до 11 апреля. Ранее на самоизоляции оставили пенсионеров старше 65 лет. Кроме того, продолжает действовать масочный режим в общественных местах.

За прошедшие сутки в регионе нашли еще 200 новых случаев заражения коронавирусом. В области фиксируют меньше новых случаев, но по-прежнему много летальных исходов, на этот раз - 12.