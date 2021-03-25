В Самарской области будут судить участников преступной группы, продающих наркотики и оружие

У членов преступной группы изъяли наркотики и оружие. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области в суд направлено дело в отношении восьми участников преступной группы, которых обвиняют в распространении наркотиков, оружия, а также экономических преступлениях. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по региону.

По материалам следствия, в апреле 2019 года в Самаре задержали троих подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Было изъято порядка 150 грамм героина, а также боеприпасы и оружие – охотничьи ружья и пистолеты, в том числе, травматические. Как выяснили оперативники, задержанные входят в состав преступной группы, которая занимается сбытом наркотиков в регионе.

Как выяснилось в дальнейшем, группа действовала в Самарской области, наркотики через закладки или личные передачи распространяли жители Самары, Отрадного, Кинельского и Кинель-Черкасского районов. Всего в группе было 8 человек.

Правоохранители полагают, что полученные преступным путем деньги они переводили в одну из платежных систем, затем на банковские карты, а после этого обналичивали. Таким образом они получили порядка 1,5 млн рублей. По данным фактам были возбуждены уголовные дела.

Организатор группы, а также еще один ее участник, заключены под стражу. Один из обвиняемых уже был арестован за ранее совершенное преступление. Четверо обязались не покидать своего места жительства. Один из участников группы не установлен.