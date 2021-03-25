«Экомобиль» за неделю собрал 585 кг раздельно собранных отходов

В Тольятти "Экомобиль" работает уже 5 лет, а теперь появился и в Самаре

15 марта стартовал совместный проект Сбербанка и ГК «ЭкоВоз». «Экомобиль» за первую неделю реализации проекта собрал 585 кг раздельно собранных отходов. Всё собранное сырьё отправится на переработку и безопасную утилизацию.

- «Экомобиль» также побывал вне установленного маршрута, в 11 самарских школах. На площадках учреждений было собрано около 198 кг ПЭТ и 145 кг крышечек для проекта «Крышки-Неваляшки», - рассказали в компании «ЭкоВоз».

Большая часть собранных отходов отправится на переработку в мусороперерабатывающий комплекс ГК «ЭкоВоз», а опасные отходы отправятся на специализированные предприятия.

Что можно сдать в «Экомобиль»?

Опасные отходы:

Лампы энергосберегающие, градусники (разбитые принимаются в герметичной стеклянной банке с водой), батарейки, оргтехнику (компьютеры, принтеры, телефоны, бытовая техника)

Вторичное сырье:

Пластик, алюминий, стекло, макулатура, негабаритный металл, крышечки для благотворительного проекта «Крышки-Неваляшки».

Адреса остановок на маршруте «Экомобиля»:

- ул. Солнечная, 13А;

- Проспект Кирова, 314;

- ул. Димитрова, 108;

- ул. Гагарина, 19;

- ул. Осетинская,10.