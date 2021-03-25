Эксперт рассказал, при каких случаях пришельцы не похищают людей

В прессе и соцсетях периодически появляется информация о похищении людей пришелцами. Фото: Shutterstock

Директор центра уфологических исследований Валерий Уваров рассказал news.ru, как обезопасить себя от похищения пришельцами.

Информация о том, что в той или иной части планеты людей похищают инопланетяне, периодически появляется в прессе и социальных сетях. Специалисты объясняют такие сообщения бурной фантазией их авторов. Однако, как считает Уваров, некоторые случаи похожи на правду.

Эксперт рассказал, что если сразу дать понять пришельцам о своем нежелании с ними контактировать, высказав его в понятной форме, то инопланетяне сразу отпустят человека. «Принцип этот, по моим личным наблюдениям, работает как и некий «закон свободной воли» и является у пришельцев ключевым», — рассказывает уфолог.

Однако, отмечает эксперт, иногда инопланетяне все же действуют против воли человека, но делают это лишь в случаях, когда человек находится в опасности, но сам этого не осознает. «В этом случае это можно даже назвать помощью», - сказал Уваров.