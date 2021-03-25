В Самаре будут судить декана аграрного университета за взятки со студентов

В мае прошлого года декан получил 21 тысячу рублей от студента за проставление зачетов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кинельская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении декана Самарского аграрного университета по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

- По версии следствия, декан инженерного факультета потребовал от студента через общего знакомого денежное вознаграждение за выставление зачетов и экзаменов без фактической сдачи таковых. По указанию своего руководителя - декана преподаватели проставили зачётные оценки, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Как стало известно, посредник перевел 21 тысячу рублей на счет декана, а после забрал из методического кабинета зачетную книжку с проставленными оценками.

Уголовное дело было передано в Кинельский районный суд для рассмотрения. Декану может грозить до четырех лет лишения свободы.