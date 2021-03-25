В Самарской области меньше новых случаев, но много летальных исходов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Самарской области выявили 200 новых случаев заражения коронавирусом, говорится в сообщении регионального оперштаба.

Больше всего новых заболевших в Самаре, где 78, Тольятти (45) и Чапаевске (15). Много новых смертельных случаев - за сутки умерли 12 человек. Среди них шесть женщин в возрасте от 50-ти до 83-х лет и шестеро мужчин от 58-ми до 69-ти лет.

Всего с начала пандемии в Самарской области заразились 54 538 человек, выздоровели 51 224, умерли 1045 заболевших.

В регионе пока не спешат снимать действующие ограничения. До 31 марта продлена самоизоляция для пенсионеров старше 65 лет, подросткам нельзя ходить в торговые центры без взрослых до 11 апреля.