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Общество25 марта 2021 14:23

Директор самарской фирмы «Спец-Альянс» пойдет под суд за долг по налогам в 16 миллионов рублей

Имея финансовую возможность заплатить налог, директор фирмы утаил наличие денег от государства
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

СК завершил расследование уголовного дела в отношении учредителя ООО «Спец-Альянс», который обвиняется в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

- В 2018 году обвиняемый, зная об имеющейся задолженности у предприятия по уплате налогов и, имея возможность этот долг погасить, утаил денежные средства в общей сумме более 15 миллионов 856 тысяч рублей, чем уклонился от оплаты выставленных инкассовых поручений, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

В отношении директора фирмы было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств». Уголовное дело с обвинительным заключением было передано в суд Октябрьского района Самары для рассмотрения.