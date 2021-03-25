Директор самарской фирмы «Спец-Альянс» пойдет под суд за долг по налогам в 16 миллионов рублей

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

СК завершил расследование уголовного дела в отношении учредителя ООО «Спец-Альянс», который обвиняется в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

- В 2018 году обвиняемый, зная об имеющейся задолженности у предприятия по уплате налогов и, имея возможность этот долг погасить, утаил денежные средства в общей сумме более 15 миллионов 856 тысяч рублей, чем уклонился от оплаты выставленных инкассовых поручений, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

В отношении директора фирмы было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств». Уголовное дело с обвинительным заключением было передано в суд Октябрьского района Самары для рассмотрения.