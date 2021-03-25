В Самаре пройдет фестиваль хоккейных мам Поволжья

Фестиваль продлится до 23 мая. Фото: www.instagram.com/hockey_moms_volga

В Самаре в воскресенье, 4 апреля, пройдет открытие фестиваля «Хоккейные мамы Поволжья». Оно состоится в ресторане «Утесов» на улице Лесной, 23, к 2 в 16:00. В программе фестиваля – творческие и спортивные мастер-классы, состязания, фотосессия, уроки позирования, экскурсия на областное телевидение.

- Это мероприятие проводится среди мам, чьи дети ходят в секцию хоккея и мечтают стать спортсменами, чтобы в будущем сразиться на льду на мировых чемпионатах, - рассказывают организаторы мероприятия. - Участницы первого фестиваля – представительницы прекрасного пола, мамы из Самары и Тольятти. Родители вместе с детьми научатся готовить, рисовать, примут участие в спортивных состязаниях и фотосессиях. Психологи, работающие со спортсменами, расскажут, как справиться с чрезмерными физическими нагрузками, и покажут техники расслабления во время тренировок и перерывов между периодами в хоккее.

Подобный фестиваль проводят в Самарской области впервые. Вторая его цель – популяризация хоккея в регионе.

- Фестиваль направлен на единение семьи, сплоченность и моральную поддержку главной движущей силы семьи – мамы. Ведь именно она стоит за сильным спортсменом, мотивирует и направляет его двигаться вперед. С каждым годом интерес к здоровому образу жизни растет. Это понимают все: и педагоги, и родители, и дети. Нам бы очень хотелось, чтобы количество детей, занимающихся спортом, только увеличивалось, а традиции хоккея с шайбой сохранялись и развивались, - отметила организатор конкурса «Хоккейные мамы Поволжья» Ирина Казаченко.

Фестиваль продлится до 23 мая и завершится масштабным праздником.