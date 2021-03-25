Росбанк вновь вошел в топ-3 рейтинга самых надежных банков в России по версии Forbes

Рейтинг составлен на основе данных по активам и другим первичным показателям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Росбанк вновь вошел в топ-3 ежегодного рейтинга самых надежных банков в России по версии журнала Forbes. По итогам 2020 года Росбанк сохранил 3-ю позицию в списке. Банк является единственным банком, который удерживает позиции в топ-3 рейтинга непрерывно с 2017 года.

Рейтинг составлен на основе данных по активам и другим первичным показателям, предоставленным Forbes рейтинговым агентством «Эксперт РА», а также учтены данные международных и российских рейтинговых агентств, которые аккредитованы в Банке России.

В высшую, первую группу надежности вошли «дочки» иностранных банков и крупнейшие российские банки с рейтингами по международной шкале BBB и BBB– и рейтингом по национальной шкале AAA.

Полная версия рейтинга доступна по ссылке.