В Самаре сквер на улице Авроры ежедневно приводят в порядок

Благоустройством территории сквера занимаются ежедневно Фото: администрация Самары

Сквер на пересечении улиц Авроры и Аэродромной появился в прошлом году на месте рынка. Проект реализовали в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Сейчас сквер ежедневно поддерживают в чистоте, на радость местным жителям.

- Сквер на Авроре находится на содержании у МП «Спецремстройзеленхоз». Рабочие следят за порядком ежедневно, - рассказали в администрации Самары.

Рабочие выполняют расчистку тротуаров, обрабатывают реагентами, очищают от снега лавочки, подбирают мусор и убирают заполненные урны. По словам представителей подрядной организации, в апреле в сквере начнутся усиленные работы, в рамках месячника по благоустройству.