Техник исправительной колонии, который за деньги обещал пронести в камеру два телефона, пойдет под суд

Обвиняемый будет осужден по части 2 статьи 290 УК РФ "Получение взятки" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственным отделом по Красноглинскому району города Самары завершено расследование уголовного дела в отношении старшего техника группы инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения отдела охраны ФКУ ИК-6 УФСИН России по Самарской области. Сотрудника исправительной колонии обвиняют в получении взятки от осужденного за передачу мобильных телефонов в камеру.

-В декабре 2020 года подозреваемый получил от осужденного взятку в размере 14 850 рублей, чтобы тот передал к камеру 2 мобильных телефона, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники ГУ МВД и ОСБ УФСИН по Самарской области.

Следователь собрал достаточную доказательную базу, которую вместе с обвинительным заключением, была направлена в федеральный суд Красноглинского района города Самары для рассмотрения по существу.