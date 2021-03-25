Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин ответит на вопросы болельщиков в прямом эфире

Задать вопрос Сергею Божину можно по телефону 379 39 39. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Защитник ФК «Крылья Советов», воспитанник местного футбола Сергей Божин станет гостем нового выпуска программы «Фан-зона» на радио «КП-Самара».

Как в Самаре стать профессиональным футболистом? В чем причина серии побед «Крыльев» после возобновления сезона? Как дела с атмосферой в команде? Об этом и многом другом поговорим в прямом эфире в четверг, 25 марта, в 18:03.

Слушайте «Фан-зону» каждую неделю на 98.2 FM и на radiokp.ru/samara. Свои вопросы можно задать, позвонив в прямой эфир по телефону 379 39 39, а также пишите нам в Viber или в WatsApp на тот же номер.

Все выпуски передачи можно найти на нашем сайте.