В Тольятти полицейский-драгдилер отправился в колонию строгого режима на 7 лет и 8 месяцев

Бывшему сотруднику МВД вынесли приговор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший помощник оперативного дежурного отдела полиции в Тольятти признан виновным в покушении на сбыт крупной партии наркотических средств. Приговором суда экс-полицейскому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет и 8 месяцев.

По версии следствия, 31 января 2020 года в автомобиле обвиняемого было найдено 26 грамм N-метилэфедрона, которое было расфасовано в 41 пакет. Позже у полицейского изъяли «закладки» этого же наркотика, массой более 764 грамм, а также мефедрон, массой около 130 грамм, метамфетамин, массой более 1,4 грамма, гашиш, массой 11,45 грамм.

- Преступник не успел реализовать задуманное и сбыть наркотики, так как был задержан сотрудниками полиции, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Суд назначил ему наказание в виде 7 лет и 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.