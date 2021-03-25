В Самарской области прием документов в первые классы начнется 1 апреля

Приемная кампания в первые классы в 2021 году отличается от предыдущих лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Родители будущих первоклассников 1 апреля 2021 года должны пройти электронную регистрацию документов на сайте «Портала образовательных услуг». До 26 марта можно ознакомиться с сервисом и потренироваться заполнять заявления.

- 1 апреля 2021 года в Самарской области начнется регистрация заявлений на обучение в первые классы на 2021-2022 учебный год. В Самаре заявления начнут принимать с 8.00, в Тольятти - с 12.00, на остальных территориях региона – с 15.00, - сообщили в правительстве Самарской области.

Кроме электронного формата подачи заявления, родители могут оформить документы при личном визите в школу.

Первая волна приема заявлений от первоклассников пройдет с 1 апреля по 30 июня 2021 года, вторая волна — с 6 июля по 5 сентября 2021 года. В первую волну родители смогут подать заявление о зачислении своего ребенка в школу, которая закреплена по месту регистрации, а во второй волне пройдет распределение детей на свободные места в любое общеобразовательное учреждение города, вне зависимости от адреса прописки.