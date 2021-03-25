В погоне за легкими деньгами подростки попадают за решетку: как понять, что ребенок стал наркокурьером

Наркокурьеры попадают за решетку вне зависимости от возраста Фото: Артем КИЛЬКИН

С начала этого года в Самарской области на 60% снизилась так называемая подростковая преступность. Радоваться, однако, этому рано: впереди весна и лето, когда дети по большей части будут предоставлены сами себе, а значит, расслабляться на стоит.

- Обычно подростки хотят легких денег, не задумываясь о том, какую ответственность за это придется нести, - рассказала сегодня в пресс-центре «КП-Самара» замначальника подразделения по работе с несовершеннолетними в облМВД Татьяна Гордеева. – При этом деньги тратятся не на еду или иные вещи первой необходимости, а на сиюминутные «хотелки». Бывали случаи, когда дети просто брали друг друга «на слабо» и пытались украсть из магазинов какие-то мелкие товары.

Если воровство подпортит репутацию ребенка и грозит ему постановкой на учет, то наркотики могут отправить его прямо в места не столь отдаленные. А сроки за распространение «запрещенки» - очень серьезные:

Эксперты рассказали, как определить, что подросток может быть замешан в чем-то противозаконном Фото: Анжелика ПОТЕРЯХИНА

- Родителям нужно обращать внимание на телефон ребенка: круг общения, мессенджеры, группы, сайты, на которых он «сидит» - говорит замначальника подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков облМВД Владислав Константинов. – Если на компьютере стоит Tor-браузер, поинтересуйтесь, зачем он ему. Если вдруг появились деньги, и вы не знаете, откуда, спросите. Все это может быть признаками того, что он втянут во что-то незаконное.

Главное при этом – не перегнуть палку и не потерять доверие ребенка. Нужно объяснять, что возраст не поможет избежать ответственности, причем серьезной: за распространение наркотиков предусмотрено лишение свободы на срок до 15 лет в зависимости от веса товара.,

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278-22-22, 278-22-23 – телефоны дежурной части облМВД, куда можно сообщить о фактах рекламы, хранения и распространения наркотиков

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