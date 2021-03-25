В Самаре женщина с коронавирусом родила здоровых двойняшек

Самарские врачи спасли женщину с коронавирусом и её дочерей Фото: правительство Самарской области

В феврале этого года в ковидный госпиталь больницы Середавина поступила 37-летняя беременная женщина, с коронавирусной инфекцией. У молодой мамы было 50% поражения легких и поздние сроки беременности двойней.

- Это была необычная ситуация. Перед врачами стояла серьезная задача – спасти сразу три жизни, - говорит заведующая акушерско-гинекологическим отделением инфекционного госпиталя СОКБ им.В.Д.Середавина Гельшат Миннигулова.

За состояние пациентки следили в беспрерывном режиме, так как при снижении уровня концентрации кислорода в крови мог страдать плод матери.

- Когда сердцебиение одной из двойняшек начало учащаться, было принято решение срочно оперировать, - говорит врач.

Благодаря оперативной и слаженной работе врачей больницы Середавина, на свет появились две здоровые девочки, а жизни и здоровью матери ничего не угрожало.

- Пусть и раньше срока, но здоровые - анализ на COVID-19 показал отрицательный результат. Старшая девочка - весом 1820 грамм 43 см, младшая - 2030 грамм 44 см. После рождения они еще некоторое время провели под наблюдением врачей в отделении для недоношенных детей, - рассказывает заведующая акушерско-гинекологическим отделением.

Женщина выздоровела, а новорожденные окрепли и вся семья была выписана из больницы. Сейчас молодые родители находятся дома со своими девочками. Они безмерно благодарны самарским врачам за то, что помогли им стать родителями.