В одном из сел Самарской области отремонтировали Дом Культуры по инициативе «Единой России»

Местные жители благодарны за обновленное здание ДК, где можно развивать свои таланты

Фракция «Единая Россия» в прошлом году инициировала реконструкцию ДК в селе Александровка Большеглушицкого района Самарской области, в областном бюджете смогли сохранить средства на реконструкцию ДК. Депутаты Самарской губернской думы побывали с визитом в сельском поселении Александровка Большеглушицкого района — Александр Живайкин, Елена Крылова и Николай Панченко решили лично убедиться, что местный Дом культуры полностью отремонтирован и работает в полную силу.

- Наш Дом Культуры не ремонтировали больше 70-ти лет. Сейчас в ДК появились комфортные зоны для спорта, чтения и творческих занятий, - говорит директор учреждения Наталья Пилягина .

Летом прошлого года в здании отремонтировали и утеплили фасад, заменили кровлю, переложили полы, заменили систему отопления. А в зале с обновленной сценой появились удобные зрительские кресла. В сельском доме культуры появились даже зона Wi-Fi и антикафе с бильярдным столом.

- Результат превзошел все ожидания. Если в прошлом году мы и задавались вопросами, для кого это делается и будет ли востребованным отремонтированное здание, то сегодня таких вопросов не осталось. Это настоящий дом, в котором коллективы не занимаются, а живут, с первых шагов мы поняли, что то, что сделано, было необходимо, - отметил депутат Александр Живайкин.

Всего в прошлом году были построены и отремонтированы за счет средств бюджета 11 учреждений культуры. В этом году ремонт ожидает как минимум 14 учреждений в губернии