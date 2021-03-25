В Самаре подростков, которые нарушают коронавирусные ограничения, ловят в магазинах и кинотеатрах

Полицейские проводят рейды в торговых центрах города Фото: администрация Самары

Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом среди местных жителей Самарской области постепенно снижается, контрольные мероприятия по выявлению нарушителей введенных ограничений продолжаются в усиленном режиме.

В дни весенних каникул полицейские, совместно с представителями районных администраций, проводят рейды на предприятиях и объектах потребительского рынка - от магазинов «у дома» до крупных торговых центров.

Напомним, что согласно Постановлению Губернатора Самарской области №67 от 24.03.2021 года данные ограничительные меры для несовершеннолетних граждан продлены до 11 апреля. В связи с этом, несовершеннолетние не могут посещать торговые центры и магазины без сопровождения взрослых.

- В Железнодорожном внутригородском районе с марта 2020 года на предприятиях и в объектах потребительского рынка зафиксировано порядка 250 нарушений, в том числе 24 материала было направлено в Роспотребнадзор, - рассказал заместитель главы Железнодорожного внутригородского района Самары Евгений Тарасов.

Всего за период действия ограничений на предпринимателей-нарушителей наложены административные штрафы на общую сумму порядка 1,5 миллионов рублей.

Отметим, что за невыполнение данных правил на нарушителя может быть наложен административный штраф в размере от ста до трехсот тысяч рублей. Повторное совершение аналогичного административного правонарушения влечет наложение штрафа в гораздо большем размере: от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.