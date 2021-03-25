Волонтерский центр «Единой России» в Самарской области отмечает первую годовщину

Волонтерство стало популярным и востребованным – как в Самарской области, так и во всей стране

Год назад, 23 марта, в Самарской области был создан Объединенный волонтерский центр «Единой России». Активисты партии решили объединиться для помощи людям сразу, как только коронавирус пришел в область. О своем намерении стать волонтерами уже в первую неделю сообщили сотни человек. За год существования волонтеры помогли многим жителям региона, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

- Волонтерский центр объединил более двух тысяч добровольцев. За год работы им поступило больше 3000 заявок, почти всем людям удалось помочь. В основном просили помочь с доставкой продуктов, медикаментов, с оплатой счетов за услуги ЖКХ, выгулять домашних животных — а иногда и просто поговорить, - рассказали депутаты фракции «Единая Россия».

За помощью обратились более 340 тысяч жителей Самарской области. Волонтеры доставляли продовольственные наборы и горячие обеды многодетным и малоимущим семьям, людям, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Общий вес овощей, приобретённых для бесплатных наборов, составил 4,5 тонны. Волонтеры передали жителям Самарской области более 50 тысяч средств индивидуальной защиты, доставили 45 тысяч наборов лекарственных комплектов.

Центральной задачей волонтерского центра стала помощь медикам в «красных зонах». Горячим питанием волонтерский центр обеспечил 7000 человек, активисты ежедневно развозили по медучреждениям средства индивидуальной защиты — специальные костюмы, маски, перчатки.

Волонтерские центры «Единой России» продолжают работу и будут это делать, пока на это есть запрос от людей и требуют обстоятельства.

В Самарской области инициативу подхватили: в составе регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования оказалось больше половины волонтеров и общественников. Им предстоит следить за честностью и прозрачностью подготовительного этапа предстоящей избирательной кампании