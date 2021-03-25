Министр культуры Татьяна Мрдуляш примерила новый мерч в самарской Третьяковке

Татьяна Мрдуляш примерила "Кофту с капюшоном" Фото: facebook.com/tatiana.mrdulyash

В пятницу, 26 марта 2021 года, в Клубе Третьяковки в Самаре стартуют продажи линейки одежды от современного московского художника Андрея Сяйлева. Министр Культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш первая примерила модный мерч в самарской Третьяковке.

- В пятницу Третьяковка в Самаре запускает продажу коллекции Andrey Syaylev - зашла примерить, кайфовые вещи, - написала на своей странице в фейсбуке Татьяна Мрдуляш.

В самарском Клубе Третьяковки состоится премьерная коллаборация с художественным сообществом. Андрей Сяйалев презентует свою новую коллекцию одежды «Магазин коллекционер».

- Проект-манифест предлагает взглянуть на взаимодействие искусства и капитала в игровой форме. Все линейки мерча и арт-объекты оформлены как товары от неизвестного бренда. По словам Андрея Сяйлева, этот бренд — пустой знак, который обозначает то, чего в реальности не существует, - говорят представители самарской Третьяковки.

Модный показ состоится 26 марта 2021 года в 18:00 в Клубе Третьяковки по адресу: улица Фрунзе, 102б. Все желающие смогут приобрести модную одежду от современного художника.