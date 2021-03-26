Пропащие: почему дети сбегают из благополучных семей

Онлайн-общение стало важной частью нашей жизни, но не всегда под ником друга - тот, кто желает добра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1562 ребенка стали жертвами преступлений в прошлом году. С приходом тепла дети все чаще и все дольше бывают на улице, где их могут подстерегать опасности.

Весна-лето несут с собой еще одну нехорошую тенденцию: дети то и дело уходят гулять и не возвращаются в заранее оговоренное время.

По словам замначальника подразделения по делам несовершеннолетних облМВД Татьяны Гордеевой, в последнее время все чаще сбегают из дома не трудные подростки, а дети из благополучных семей. Причины могут быть самые разные: конфликты с родителями, сложности в учебе, разногласия со сверстниками.

- Мы бы советовали больше разговаривать с собственными детьми, установить такой уровень взаимного доверия, чтобы вы знали, чем живет ваш ребенок, - советует старший оперуполномоченный уголовного розыска МВД региона Дмитрий Буров. - Вы никогда не знаете, где его подстерегает опасность.

Одна из главных опасностей последнего времени - “депрессивные” группы в соцсетях.

- Во время одного из расследований дела о доведении до самоубийства в другом регионе выяснилось, что администратор такой группы сначала создал ее в качестве заработка, а потом понял, что ему нравится манипулировать другими, - рассказал Андрианов. - Опасность в том, что это делается незаметно.

Одной из возможных решений этих и других проблем с подростками - это их правовое просвещение (полиция активно занимается этим в школах), организация такой их занятости, которая позволит и самореализоваться, и денег заработать. Но главное - это, конечно, взаимопонимание в семье.