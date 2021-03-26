В выходные в Самарской области ожидается до +6 градусов

В Самаре становится теплее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в выходные ожидается до +6 градусов тепла, сообщили в Приволжском УГМС. По данным синоптиков, теплый влажный воздух Средиземномороя приносит в регион осадки, поэтому на недели уже выпадал мокрый снег. Не исключено, что осадки продолжатся, так, снег ожидается в воскресенье.

Днем солнце прогреет воздух до положительных температур, а ночью ожидаются температуры ниже нуля, до -6 градусов, а местами по области возможно и до -11.

В пятницу, 26 марта, в Самаре ожидается от 3 до 5 градусов тепла, по области - до +7 градусов. Ночью будет до -6.