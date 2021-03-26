Три человека погибли на пожаре в жилом доме в Самарской области

На пожаре в Кинельском районе погибли три человека. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

Три человека погибли на пожаре в жилом доме в Кинельском районе. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожар произошел ранним утром в пятницу, 26 марта. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 5:05. В поселке Комсомольский горели вещи в квартире двухэтажного жилого дома.

В 5:33 пожар был ликвидирован, погибли три человека - двое мужчин и одна женщина, их личности устанавливаются. Также определяется, что могло стать причиной пожара.

Ранее в Самаре в Волгаре на балконе 17-этажного дома взорвался газовый баллон.