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Происшествия26 марта 2021 7:25

Прокуратура проверит управляющую компанию дома в Кинельском районе, в котором трое погибли на пожаре

Прокуроры проверят, как содержали дом
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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На пожаре в Кинельском районе погибли три человека. Фото - прокуратура Самарской области

Прокуратура проверит управляющую компанию, которая ответственна за содержание многоквартирного дома в Кинельском районе Самарской области, где на пожаре погибли три человека. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

Пожар произошел в пятницу ранним утром в поселке Комсомольский. В квартире в двухэтажном доме загорелись вещи. В результате пожара погибли три человека - двое мужчин и одна женщина, их личности сейчас устанавливаются.

Прокуратура проверит, как содержался дом и обслуживались системы газоснабжения, прочищались ли вентканалы,

Причины пожара в настоящее время устанавливаются.

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