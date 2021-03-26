Прокуратура проверит управляющую компанию дома в Кинельском районе, в котором трое погибли на пожаре

На пожаре в Кинельском районе погибли три человека. Фото - прокуратура Самарской области

Прокуратура проверит управляющую компанию, которая ответственна за содержание многоквартирного дома в Кинельском районе Самарской области, где на пожаре погибли три человека. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

Пожар произошел в пятницу ранним утром в поселке Комсомольский. В квартире в двухэтажном доме загорелись вещи. В результате пожара погибли три человека - двое мужчин и одна женщина, их личности сейчас устанавливаются.

Прокуратура проверит, как содержался дом и обслуживались системы газоснабжения, прочищались ли вентканалы,

Причины пожара в настоящее время устанавливаются.