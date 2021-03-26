Арестованы участники преступной группы, сбывавшие героин в Самаре и Москве

Задержаны участники преступной группы, распространявшие наркотики в Самаре, Москве и Рязани. Фото - скриншот

Арестованы участники межрегионального этнического преступного сообщества, которые продавали героин в Самарской области, а также действовали в Москве и Рязани. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, 7 человек в возрасте от 24 до 35 лет создали преступную группу с четким распределением ролей каждого участника. Они продавали героин через интернет, а деньги зачисляли на банковские карты, открытые как на свое имя, так и на третьих лиц, которые о преступной деятельности ничего не знали.

Помимо семи организаторов, в группу входили еще 11 человек, которые жили в Москве и Московской области и сбывали там наркотики, а также действовали в Рязани.

Сейчас все участники преступной группы задержаны, они находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело. Изъято порядка 3,7 кг героина, а также 690 тысяч рублей и 8 тысяч долларов США.