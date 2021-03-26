СВГК приведет газ к границам земельных участков жителей Владимирского

Реализация проекта позволит получить стабильную систему

Уже к началу 2022 года Средневолжская газовая компания обеспечит возможность практически 100-процентного техприсоединения по первой категории для жителей поселка Владимирский в Чапаевске. Это значит, что газификация собственных подворий для них станет наименее затратной.

В соответствии с восьмой инвестиционной программой ООО «СВГК», утвержденной на период до 2024 года, на территории поселка в течение года специалистами Средневолжской газовой компании будет реализован второй этап газификации поселка. Строительство газопроводов высокого и низкого давления с семью шкафными газорегуляторными пунктами обеспечит возможность подведения газа по сетям низкого давления к границам земельных участков

«Реализация этого проекта позволит получить стабильную систему, рассчитанную по меньшей мере на тридцатилетнюю перспективу застройки территории поселка, а также полностью удовлетворить текущую потребность его жителей в газификации,» – отметил Председатель Правления ООО «СВГК» Иван Аветисян.

Для справки:

Общий объем финансирования восьмой инвестпрограммы ООО «СВГК» превышает 2, 3 млрд рублей.

СВГК - крупнейшая газораспределительная компания Самарской области, которая была создана в 1997 году. В зоне ответственности ООО «СВГК» находится более 24 тыс. километров газопроводов высокого, среднего и низкого давления, а также более 7 300 газорегуляторных пунктов, обеспечивающих стабильность газоснабжения потребителей.