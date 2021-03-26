Председатель Совета директоров Skolkovo Ventures Пекка Вильякайнен пообщался с участниками мероприятия

Самара приняла всероссийский Startup Tour, где авторы уникальных бизнес-идей смогли пообщаться с инвесторами и специалистами.

В полуфинал конкурса технологических проектов Startup Tour вышли 15 команд из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Москвы, Набережных Челнов, Барнаула, Челябинска и Саратова. Представители жюри выбирали лучшие проекты в треках «Информационные технологии», «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве» и «Индустриальные и энергетические технологии».

Программа сессий Startup Tour посвящена тому, каким образом Фонд «Сколково» и другие институты развития поддерживают технологических предпринимателей в российских регионах.

- Я объехал со Стартап-туром более 100 городов и знаю, что во всех российских регионах есть молодые амбициозные команды с горящими глазами и желанием завоевать мир. С помощью цифровых технологий возможно создать международную компанию, не покидая родной город. При поддержке местных властей, бизнеса и университетов практически каждый регион может сегодня «вырастить» множество успешных стартапов. Развитие стартап-культуры всегда приводит к появлению в регионе новых рабочих мест, повышению его инвестиционной привлекательности и экономическому росту, - сказал председатель Совета директоров Skolkovo Ventures Пекка Вильякайнен.

По итогам мероприятия объявили победителя конкура технологических стартапов, который получит безвозмездный грант 300 тысяч рублей от Инновационного фонда Самарской области. В итоге победителем стал проект «Эко-грузовик» - «Комплекс магнитной сепарации и холодного крекинга», ООО «Венс».