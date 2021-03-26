В Самаре ремонтируют дороги Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре на дорогах появится новая разметка, говорится в сообщении городской администрации.

В мэрии ставят задачу нанести на проезжую часть новую разметку до 1 июня. Также будут обновлять разметку, которая находится на гарантии, ею займутся в июле и августе. До 20 августа разметку обновят около образовательных учреждений.

Кроме того, к августу планируют поставить в городе новые светофоры и дорожные ограждения.

Также в городе продолжается ремонт дорог. Как ранее отмечали в мэрии, в первую очередь чинят дороги, на которые жалуются жители. Чтобы привлечь внимание к плохим дорогам, в Зубчанинвке в огромную яму поставили кресло.