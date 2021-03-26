В троллейбусы и трамваи в Самаре поставят камеры

В Самаре в трамваях и троллейбусах поставят камеры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют поставить камеры видеонаблюдения в трамваи и троллейбусы. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

В перспективе с камерами должны быть все 660 единиц транспорта ТТУ. Сейчас камеры имеют 183 трамвая и троллейбуса.

По данным мэрии, понадобится 38,5 млн рублей, чтобы оснастить камерами оставшийся транспорт. В первую очередь их поставят на электротранспорт, который курсирует основным городским магистралям – улице Ново-Садовой и Московскому шоссе.

Ранее представили комплексную транспортную схему Самарско-Тольяттинской агломерации, которая призвана определить развитие общественного транспорта в Самаре на ближайшие 15 лет. Специалисты предлагают повысить роль рельсового и электротранспорта, а также построить комфортные пересадочные площадки.