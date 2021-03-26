В Самарской области четвертый день подряд много смертельных случаев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области коронавирусом заразились еще 198 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

Количество новых случаев в регионе снизилось и стабилизировалось. Ежедневно выявляют порядка двухсот заразившихся, при этом зимой ежедневно находили в районе трехсот.

Всего с начала пандемии в Самарской области заразились 54 736 человек, из которых выздоровели 51 441, в том числе, 217 - за прошедшие сутки.

Четвертый день подряд много летальных случаев, за сутки умерли 10 заразившихся, а всего - 1055 пациентов с коронавирусом.

В целом по стране 9 167 новых случаев заражения, с начала пандемии заболели 4,5 млн человек.