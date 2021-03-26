В Тольятти начал работу новый завод медицинских изделий

Старт производству дали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

В пятницу, 26 марта, в Тольятти начал работу новый завод по производству медицинских изделий. Старт производству дали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

На заводе будут выпускать одноразовые смотровые нитриловые перчатки. Завод рассчитан на выпуск более 100 млн пар перчаток в год. В строительство завода вложили 729 млн рублей. На предприятии две производственные линии, создано порядка 80-ти рабочих мест. Это единственное подобное производство полного цикла в России. Пуск завода – это очередной шаг по выполнению задачи по импортозамещению, которую ставит президент страны Владимир Путин.

Дмитрий Азаров вручил Денису Мантурову награду «За служение людям», которая утверждена по поручению главы региона и присваивается людям, которые внесли особый вклад в борьбу с пандемией.

- Денис Валентинович, я сердечно благодарю вас за нашу совместную работу, за вашу помощь и внимание к нашему региону в прошлом году. Коллеги, мы все помним, как развивалась пандемия, как непросто было по лекарственным препаратам, по средствам защиты. Хочу сказать о том, что у нас с Минпромторгом все это время был прямой контакт, возможность буквально 24/7 обратиться к министру. Спасибо вам за помощь, за служение нашему Отечеству, за служение людям, – сказал губернатор.

Министр поблагодарил Дмитрий Азарова и отметил, что в министерстве будут стараться обеспечивать все необходимые запросы, которые идут от региона. «Я думаю, что мы входим плавно в нормальный ритм экономической жизни и рассчитываем на то, что у нас новые предприятия, проекты, будут реализовываться совместно, с использованием тех инструментов, которые есть и у региона, и у министерства», - сказал Мантуров.