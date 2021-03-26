В Тольятти вынесли приговор директору, чьи работники погибли во время сварки около бочек с топливом

Бочка с топливом загорелась при сварочных работах. Фото - следственное управление СК РФ по Самарской области

В Тольятти вынесли приговор директору ООО «Новые технологии асфальта» Павлу Скородумову, чьи работники погибли при сварке около бочек с топливом. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

В сентябре 2018 года двое рабочих производили сварку около бочек с топливом. Произошло воспламенение, что привело к гибели работников. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Директора обвиняли в том, что он не обеспечил должную безопасность для своих сотрудников при сварочных работах.

Суд признал директора виновным и назначил ему 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года.