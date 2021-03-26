В Самаре определили, как будет развиваться футбол

В Самарской области хотят в ближайшие пять лет развить футбол Фото: Вячеслав СОРОКИН

В Самаре представили программу развития футбола в области на ближайшие пять лет. Программу огласили на внеочередном собрании членов Самарской областной федерации футбола.

По данным федерации, сейчас в регионе футболом систематически занимаются порядка 73 тыс. человек. Это число планируют довести до 114 тыс. Также планируется увеличить число профессиональных клубов, футбольных полей с искусственным покрытием и крытых манежей, также ожидается, возрастет количество тренеров с лицензиями РФС и УЕФА.

Кроме того, прозвучало предложение разработать программу грантов от государства для создания секция для детей с особенностями развития.

Программа рассчитана до 2025 года.