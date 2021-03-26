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Спорт26 марта 2021 13:54

В Самаре определили, как будет развиваться футбол

В областной федерации огласили план развития футбола на 5 лет
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области хотят в ближайшие пять лет развить футбол

Фото: Вячеслав СОРОКИН

В Самаре представили программу развития футбола в области на ближайшие пять лет. Программу огласили на внеочередном собрании членов Самарской областной федерации футбола.

По данным федерации, сейчас в регионе футболом систематически занимаются порядка 73 тыс. человек. Это число планируют довести до 114 тыс. Также планируется увеличить число профессиональных клубов, футбольных полей с искусственным покрытием и крытых манежей, также ожидается, возрастет количество тренеров с лицензиями РФС и УЕФА.

Кроме того, прозвучало предложение разработать программу грантов от государства для создания секция для детей с особенностями развития.

Программа рассчитана до 2025 года.