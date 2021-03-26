В Самаре в конкурсе проектов Startup Tour победил «Эко-грузовик» из Тольятти

В 2021 году конкурс проводится дистанционно

В Самаре завершился конкурс технологических проектов Startup Tour. 25 марта 2021 года жюри огласили победителя, им стал проект компании из Тольятти, разработавшей устройство для получения очищенного топлива.

В треке «Индустриальные и энергетические технологии» победителем стал проект «Эко-Грузовик» тольяттинского ООО «ВЕНС». Он же победил и в финале, получив главный приз в размере 300 тысяч рублей от официального партнера Startup Tour в Самаре — Инновационного фонда Самарской области.

В треке «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве» жюри выбрало проект «Лечебно-тренажерный комплекс для диагностики и лечения инвагинации кишечника у детей "ЛТК-АЭСДИ"» Александра Изосимова из Тольятти.

В треке «Информационные технологии» победителем стал проект Михаила Клушина из Барнаула «Молочная ферма», который представляет собой мобильную систему управления стадом для агрохозяйств.

- Все финалисты получили приглашения на крупнейшую стартап-конференцию в России и СНГ Startup Village, - сообщили в пресс-службе Startup Tour в Самаре.

Следующий региональный этап конкурса Startup Tour 2021 состоится 8 апреля в Нижнем Новгороде. В этом году конкурс проводится в режиме онлайн на официальном сайте организатора.