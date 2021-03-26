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Коронавирус Covid-1926 марта 2021 14:18

В Самаре плюс 68: где и как болеют коронавирусом в Самарской области

За сутки в регионе умерли 10 человек, заразившихся коронавирусом
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области за сутки умерли 10 заразившихся коронавирусом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за прошедшие сутки коронавирусом заразились 68 человек, сообщают в региональном оперштабе.

Всего в регионе 198 новых случаев. Помимо Самары больше всего заразившихся в Тольятти (53) и Чапаевске (22).

За сутки умерли 10 заразившихся. Среди них пятеро мужчин в возрасте от 57-ми лет до 71-го года, а также пять женщин, самой молодой из которых было 33 года. Все умершие страдали сопутствующими заболеваниями.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заболели 54 736 человек, из них выздоровели 51 441. Умерли 1055 заразившихся.