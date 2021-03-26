В Самарской области коронавирус убил молодую женщину

За четыре дня от коронавируса в Самарской области умерли 39 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области от коронавируса умерла 33-летняя молодая женщина. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба.

По имеющимся данным, она страдала от аутоиммунных заболеваний. Всего за сутки умерли 10 человек. Это еще четыре женщины, которым было 67, 71, 78 и 84 года, а также пятеро мужчин в возрасте 57-ми, 59-ти, 60-ти, 70-ти лет и 71 года.

Уже четвертый день подряд в регионе фиксируют большое количество летальных случаев - за четыре дня с вирусом не смогли справиться 39 человек.

Всего с начала пандемии заболели 54 736 человек, из них выздоровели 51 441. Умерли 1 055 заразившихся.

Ранее в регионе продлили ограничения из-за коронавируса. Пожилых граждан старше 65 лет оставили на самоизоляции, а подросткам по-прежнему не разрешают ходить одним в торговые центры.