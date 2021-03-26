В 2021 году в Самарской области фиксируют снижение числа ДТП

На дорогах будут выявлять грубых нарушения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в 2021 году зафиксировали почти в полтора раза меньше ДТП, чем в начале прошлого года. Такие цифры статистики обнародовали в областной Госавтоинспекции.

Если в начале прошлого года, с 1 января по 25 марта, произошло 767 ДТП, в которых 53 человека погибли, 1011 пострадали, то с начала 2021 года на дорогах региона зафиксировано 479 ДТП, в результате которых 65 погибших и 647 раненых.

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов прокомментировал цифры статистики, отметив, что удалось существенно сократить количество ДТП и пострадавших в них людей, в том числе по вине водителей, имеющих признаки опьянения. «Однако по причине совершения ряда ДТП с тяжкими последствиями имеем рост числа погибших в происшествиях», - сказал начальник ГАИ региона.

Губернатор Дмитрий Азаров поручил минтрансу активизировать профилактическую работу с автомобилистами, а также совместно с ГИБДД разработать дополнительные меры по обеспечению соблюдения правил дорожного движения.

В соответствии с поручением губернатора и по указанию руководителя областного полицейского главка на дороги региона вышли усиленные патрули ГИБДД. Кроме того, каждую неделю с пятницы по понедельник по всей области будут работать над выявлением грубых нарушений на дорогах. Для этого в ГИБДД привлекут даже тех, кто обычно не занимается дорожно-патрульной службой - так называемых «кабинетных» сотрудников.