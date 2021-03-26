На улицах города Отрадный Самарской области была замечена напуганная косуля

Перепуганное животное пыталось найти укрытие Фото: ВК "Вестник Отрадного"

Жители города Отрадный Самарской области встретили на улице необычного гостя – годовалую косулю. Животное испуганно бегало по городских улицам и дворам, но выход из «каменных джунглей» косуля самостоятельно найти не смогла. На помощь дикому животному подоспели сотрудник «Общества охотников и рыболовов «Ермак»» и районный специалист департамента лесного хозяйства и рыболовства Кинель-Черкасского района.

- Сигнал поступил с улицы Сабирзянова. Годовалое животное пришло в город со стороны села Тоузаково, - рассказали специалисты из Отрадного.

Косулю смогли поймать и отвезти в естественную среду обитания Фото: ВК "Вестник Отрадного"

Мужчины поймали напуганную косулю и отвезли в район села Тоузаково обратно. По словам специалистов, это не первый раз, когда в город приходят дикие звери.

- Косуля могла забежать в городскую черту, спасаясь от преследования бродячими псами. Мы уже встречали туши диких животных, которых собакам удалось поймать, - рассказал специалист ООиР «Ермак».

Однако есть опасения, что причиной могут быть и браконьеры, которые загоняют диких животных. Сейчас популяция косуль в Самарской области растет, и всё чаще поступают такие сообщения от местных жителей. Специалисты напоминают, что бояться косуль не стоит – это травоядное животное и оно не опасно для людей.