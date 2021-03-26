ОТКРОЙСЯ: жители и предприятия Самарской губернии готовятся к «Часу Земли»

Эксперты рассказали, чем может помочь планете каждый из нас. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2021 году акция посвящается открытости экологической информации и проходит под лозунгом #ОТКРОЙСЯ. О прозрачности экологической политики предприятий шла речь на пресс-конференции, в которой приняли участие представители Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона, отдела водных ресурсов по Самарской области Нижне-Волжского БВУ, предприятий и общественности. Сотрудники Новокуйбышевского НПЗ, Куйбышевской железной дороги, ТЦ «Мега», ГК «ЭкоВоз» и участник проекта «Вторсырье на благотворительность» рассказали о своей природоохранной деятельности и мероприятиях, запланированных на 27 марта. Например, железнодорожники в этот день на час отключат художественную подсветку вокзалов и административных зданий и снизят мощность котельных.

К акции в знак солидарности с природой может присоединиться каждый из нас: достаточно всего на час отключить свет и другие электроприборы в доме. И задуматься: «Что я могу сделать для планеты?»