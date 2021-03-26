Самарские школы получат новые хоккейные клюшки и 52 пианино

Новый инвентарь скоро будет передан в образовательные учреждения региона Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. Министр передал сертификат на покупку спортивного инвентаря и музыкальных инструментов в школы Самарской области.

- Воспитанники хоккейных клубов губернии получат 140 клюшек, а школы борьбы – два комплекта поставки инвентаря и оборудования. Кроме того, в регион будет передано два комплекса для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовленности детей и подростков. Кроме того, по сертификату образовательные организации получат 52 пианино отечественного производства, - рассказали в областном правительстве.

Оборудование передано в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности». Дмитрий Азаров пообещал в короткие сроки передать оборудование в спортивные организации и школы искусств Самарской области.

- Уверен, что такой подарок принесёт большую радость всем воспитанникам, – подчеркнул Дмитрий Азаров