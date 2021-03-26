Дмитрий Азаров и Денис Мантуров обсудили с промышленниками перспективы развития

Дмитрий Азаров и Денис Мантуров обсудили с промышленниками, какая им нужна поддержка

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров обсудили внедрение инноваций в производство с руководителями крупнейших промпредприятий и вузов региона во время встречи в технопарке «Жигулевская долина».

В технопарке были представлены разработки крупнейших промпредприятий и научных школ губернии, наглядно было продемонстрировано, как в регионе выстроена цепочка от разработки идей вузами до внедрения их в производство и реализации на рынке.

Делегация Минпромторга страны уже два дня работает в регионе, чтобы оценить эффективность существующих мер поддержки и выработать новые.

Денис Мантуров ознакомился с опытным образом автомобиля «Зетта», отметив, что необходимо доработать. Также министр дал поручение проработать вопрос создания Центра промышленного дизайна и инжиниринга на базе Самарского государственного медицинского университета. Мантуров оценил самоходный распрыскиватель-разбрасыватель «Туман 3», серийное производство которого удалось наладить благодаря поддержке Минпромторга РФ.

Участники выставки отметили, что со стороны регионального правительства Самарской области им оказываются серьезные меры поддержки, которые помогают планировать новые проекты. Промышленники отметили, что для наиболее успешной реализации ряда проектов им требуется поддержка федерального министерства. Министр подчеркнул, что все обращения от промпредприятий Самарской области будут детально рассмотрены.

– Каждому предприятию нужны определенные решения, где-то они связаны с мерами федеральной, региональной поддержки, где-то – вопросы больше организационно-методологического, административного характера. Поэтому мы сегодня привезли делегацию Минпромторга РФ, представителей всех департаментов, чтобы предметно, с учетом межотраслевой составляющей, вживую, оперативно найти пути решения вопросов, - сказал Мантуров.

Дмитрий Азаров уверен, что встреча придаст импульс развития предприятиям региона. «Это означает, появятся новые инвестиционные проекты, налоговые поступления, и что самое главное – новые высокотехнологичные рабочие места», - сказал губернатор.