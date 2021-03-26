Видео: в Самаре задержали посредника с взяткой более 2 миллионов рублей

Крупная сумма денег была передана в автомобиле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России задержали мужчину, который подозревается в посредничестве во взяточничестве. Мужчину задержали в момент получения более 2-х миллионов рублей, которые он должен был передать сотрудникам контролирующих органов за покровительство предпринимательской деятельности.

- По данным полицейских, 54-летний житель Самары, находясь в автомобиле, припаркованном возле одного из жилых домов в Самарском районе, получил 2 100 000 рублей, для дальнейшей передачи сотрудникам контролирующих организаций за покровительство предпринимательской деятельности, а также за беспрепятственное заключение договоров на пользование земельных участков с размещенными торговыми объектами, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». Посреднику может грозить лишение свободы на срок до 12 лет, а также штраф в размере до семикратной суммы взятки.