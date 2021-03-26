Денис Мантуров: Самарская область имеет большой потенциал для дальнейшего промышленного роста

Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Дениса Мантурова за особое внимание к Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. Стороны обсудили вопросы развития промышленности в регионе.

- У предприятий Самарской области есть хорошие перспективы дальнейшего развития. Только по Фонду развития промышленности у нас 15 проектов реализуется в регионе, сумма больше 6 миллиардов рублей льготных займов. Шесть проектов уже вышли на заявленные производственные мощности. Поэтому я рассчитываю, что потенциал промышленного производства будет интенсивно развиваться, – уверен Денис Мантуров.

Дмитрий Азаров поблагодарил Мантурова за особое внимание к Самарской области и плодотворное сотрудничество. Глава региона отметил, что льготное кредитование и поддержка региональных предприятий положительным образом сказалось на развитии промышленности в целом.

- Министерство промышленности и торговли страны оказало колоссальную поддержку нашему региону в целом. Я благодарен вам, Денис Валентинович за внимание к региону. Самарская область – опорный край державы, где сосредоточена мощнейшая промышленность, и поэтому такое внимание не случайно, - подчеркнул Дмитрий Азаров.