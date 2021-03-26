В Самарской области сотрудница больницы украла 30 тысяч рублей со счета покойной пациентки

Деньги хранились на так называемом номинальном счете Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Исаклинском районе Самарской области 48-летняяя сотрудница местной больницы стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве.

- По нашей информации, в сентябре 2019 года она предоставила фиктивный финансовый отчет в котором изменила остаток средств на счете Александры Михайловны – бывшей пациентки больницы, которая умерла, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Речь шла о 30 тысячах рублей, они оставались на так называемом номинальном счете, куда перечислялись соцвыплаты пациентки.

Нарушение выявила прокурорская проверка, материалы направили в полицию, те подтвердили: да, действительно, преступление налицо.

25 марта в Исаклинской полиции возбудили уголовное дело, потерпевшими могут быть признаны наследники Александры Михайловны. Признает ли подозреваемая вину, пока не ясно.