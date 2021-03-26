В Тольятти нашли хулиганов, которые погасили Вечный огонь: кто они

С начала года это уже четвертый случай хулиганства в этом месте Фото: принтскрин видео.

В Тольятти полицейские задержали хулиганов, которые 25 марта в очередной раз загасили Вечный огонь в Парке Победы Автозаводского района.

Напомним, это уже не первый раз, когда конструкция оказывается в центре скандала: в январе туда кинули петарду, потом огонь трижды гасили подростки. В последний раз пламя забросали снегом днем 25 марта.

- Сообщение в полицию поступило в 13.29, на место отправили экипаж вневедомственной охраны, они и задержали детей по горячим следам: это ученики 3 класса, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах.

Далее с полицией пришлось объясняться уже родителям: за Артемом и Матвеем приехали их мамы, одна – директор магазина, торгующего одеждой, вторая сейчас находится в декретном отпуске.

По факту нарушения собран материал проверки, решение о возбуждении уголовного дела или административного производства пока не принято.

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