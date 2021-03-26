В апреле в Самарской области вводится временное ограничение на движение большегрузов

В летний период ограничат движение тяжеловесного транспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

17 марта 2021 года был подписан приказ о временном ограничении движения транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Самарской области.

- В период с 1 по 30 апреля 2021 года будут введены ограничения для движения транспортных средств, имеющих осевую нагрузку на каждую ось более 7,0 тонн, на автомобильных дорогах общего пользования регионального или муниципального значения Самарской области, - следует из приказа Минтранса.

Также, в летний период, с 20 мая по 31 августа 2021 года будут введены ограничения для движения тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих движение по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения в Самарской области с асфальтобетонным покрытием, нагрузка на ось которых превышает установленные значения на территории Российской Федерации, при средних значениях дневной температуры воздуха свыше 32°С по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Следует отметить, что временные ограничения не будут касаться пассажирских автобусов, перевозок животных и продуктов питания, лекарственных препаратов, медицинского кислорода, топлива, смазочных масел, перевозок семян и удобрений, почтовых отправлений. Также ограничения не коснутся перевозок грузов, которые необходимы для ликвидации ЧС.

- Во время действия временных ограничений в летний период будет разрешена транспортировка дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, работ по содержанию автомобильных дорог, при движении непосредственно к месту их производства, - отметили в ГИБДД по Самарской области.

Также не будет ограничиваться движение военнослужащих и перевозки заключенных. Спецмашины медицинской, спасательной и пожарной службы также могут беспрепятственно перемещаться по автодорогам региона.